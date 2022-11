180 banen weg bij Fujifilm Tilburg: bedrijf stopt met fabriek in offsetplaten

Willem II moet niet meer denken aan directe promotie: ‘Wegge­speeld worden door FC Dordrecht is heel confronte­rend’

Willem II begon het seizoen als een van de belangrijkste titelkandidaten in de Keuken Kampioen Divisie, maar is na zestien duels niet meer dan een grijze middenmoter. Directe promotie? Voorlopig maar even niet meer over praten, vindt routinier Michael de Leeuw.

22 november