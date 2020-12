200 tijdelijke studentenwoningen op Avans-terrein in Tilburg worden ‘CobbenCampus light’

Op het braakliggende terrein tussen het schoolgebouw van Avans en de in 2018 geopende CobbenCampus wil Magis voor de duur van 10 jaar studentenunits plaatsen. In de vergunning die begin vorig jaar door Magis werd aangevraagd, werd nog uitgegaan van zo’n 300 units. ,,Daarmee hebben we aanvankelijk te fors ingezet”, zegt mede-eigenaar Rob Hoeks nu. ,,We voldeden in dat plan niet aan de parkeernorm. Ook hebben we reacties uit de omgeving opgehaald, wat tot een nieuwe vergunningaanvraag heeft geleid.”