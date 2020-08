21-jarige vrouw langer vast na overgieten lesbische vrouw in azc Gilze

Oma Dieni kan enkel nog puffen in bed: kleinkinde­ren zamelen geld in voor airco in hospice

17:46 TILBURG - Hoe gek het ook mag klinken: oma Dieni had het tot voor kort best naar haar zin in Hospice De Sporen. Dat veranderde door de hittegolf echter radicaal. In de Tilburgse hospice is geen airco is, dus ligt oma ‘met drie ventilators op haar gezicht enkel in haar luier te puffen in bed’. Kleinkinderen zamelen geld in voor airco's, met groot succes.