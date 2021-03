23-jarige man in Breda aangehouden op verdenking van aanranding

Tuinsie­raad bij het Monument van Riel blijft kansloos in de gemeente­raad van Oisterwijk

3 maart HEUKELOM - Het 9 meter hoge bouwwerk bij het Monument van Riel in Heukelom is 18 maart een hamerstuk in de gemeenteraad van Oisterwijk. De politiek ziet, met andere woorden, geen aanleiding om het 'tuinsieraad’ na de afwijzing van vorig jaar nog eens tegen het licht te houden.