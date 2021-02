2390 huishoudens zonder stroom in Kaatsheuvel, Sprang-Capelle en Loon op Zand

Ook voor makelaar is de Tilburgse woning­markt gejaagd en chaotisch: ‘Wie waakt er over de koper?’

30 januari TILBURG - Over de chaos en hectiek, ‘de nieuwe luchtbel’ en de gigantische vraag naar seniorenwoningen. Dit is deel 2 van de serie Onbetaalbaar Wonen. Drie makelaars/taxateurs over het wel en wee op de Tilburgse woningmarkt. ‘Iedereen aast op dezelfde woning.’