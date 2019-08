29-jarige man aangereden in Tilburg, slachtoffer zwaargewond

Je bent jong en je schiet wat: grote zorgen over wapenge­bruik jongeren

17 augustus TILBURG - De politie in Brabant en criminologen maken zich grote zorgen over jongeren die op 14- of 15-jarige leeftijd gewapende overvallen plegen op snackbars, tankstations of winkels. ,,Voor veel jongeren wordt een wapen een statussymbool.”