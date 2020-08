29-jarige Tilburger schoot uit zelfverdediging: ‘De ander dreigde met een pistool’

BREDA/GILZE EN RIJEN - Nadat de 29-jarige Tilburger J.S. eerst niks wilde zeggen bij de politie, heeft hij nu bekend dat hij op een man heeft geschoten in Rijen. Dat zei zijn advocaat Daphne Marcus maandag bij de rechtbank in Breda.

De schietpartij was wel zelfverdediging, zei ze. ,,De ander dreigde met een pistool.’' Het onderzoek in de zaak is nog in volle gang en daarom was de zitting bij de rechtbank puur procedureel. De advocaat vroeg, gezien de bekentenis, ook geen schorsing van het voorarrest. De verdachte was zelf niet aanwezig bij zijn proces.

Langlopend conflict

Bij de schietpartij op 23 mei werden meerdere kogels afgevuurd in de Karel Doormanstraat in Rijen. Justitie suggereert dat er sprake is van een langlopend conflict tussen de twee mannen. Dat zou die zaterdag worden uitgesproken. Het bleef echter niet bij woorden. In de buurt werd meteen gezegd dat het om drugs ging. De politie en justitie hebben dat nooit bevestigd of ontkend.

De politie arresteerde de Tilburger pas dagen later in Oosterhout, nadat het slachtoffer had verteld dat hij door de Tilburger was neergeschoten. Voor die tijd was er al uitgebreid gezocht met speurhonden en een helikopter. De Tilburger was er op blote voeten vandoor gegaan.