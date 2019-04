3 gewonden bij brand in appartementencomplex in Tilburg, 22 woningen tijdelijk niet bewoonbaar

Het appartementencomplex staat op de hoek van de Enschotsestraat en de Ringbaan Oost. Toen het vuur uit was, bleek de schade op de eerste en tweede verdieping groot. Bewoners van 22 appartementen op die twee woonlagen kunnen niet terug naar huis. Mensen die op de begane grond en vierde en vijfde verdieping wonen, konden in de loop van de avond wel terug.

Drie gewonden

De brandweer heeft geholpen bij het evacueren van het gebouw. Voor de zekerheid waren er drie ambulances opgeroepen. Dat is protocol, omdat aanvankelijk niet helemaal duidelijk was of iedreeen uit het pand was, zo legt een woordvoerder van de Veiligheidsregio uit. De ambulancemedewerkers ontfermden zich over de drie gewonden. Eén van de slachtoffers is naar het ziekenhuis gebracht.

Buiten stonden ongeveer dertig mensen, die hun huis niet in kunnen. Sommigen vonden al snel onderdak bij vrienden of familie. Anderen werden later op de avond opgehaald. Dinsdag moet blijken wanneer ze weer terug kunnen.

Accu van elektrische fiets

Voor de bewoners van de andere appartementen naar binnen konden, moesten alle woningen worden geïnspecteerd, om er zeker van te zijn dat vlammen of rook niet via doorgangen naar andere appartementen zijn overgeslagen. In de loop van de avond bleken drie verdiepingen veilig. Op de twee andere etages is de rook- en roetschade groot.

De brand begon in een accu van een elektrische fiets. Die raakte oververhit, waarna een kleine ontploffing ontstond. De eigenaar belde zelf de brandweer. Of deze bewoner onder de slachtoffers is, kan de brandweer nog niet zeggen.

Volledig scherm Veel mensen staan buiten. © Jack Brekelmans

Volledig scherm Brandweer bij de Enschotsestraat/Ringbaan Oost in Tilburg. © Jack Brekelmans