31 scooters en brommers bekeurd tijdens controle in Tilburg

Studenten-serie Wonen en studeren in Tilburg tijdens corona: ‘Het lijkt echt op een heel groot dorp’

16 september TILBURG - Het nieuwe studiejaar is weer begonnen. Dat betekent dat tientallen studenten uit allerlei windstreken in Tilburg komen wonen. Vandaag vertelt de 22-jarige Fannie Malamidis uit Vlissingen over haar eerste ervaringen met Tilburg, het leven hier en haar studie hbo Rechten.