31 telefoontjes van burgemeester na lintjesregen in Tilburg, zes inwoners worden Ridder

TILBURG - Een drukke ochtend voor burgemeester Theo Weterings in Tilburg. Hij mocht 31 inwoners van zijn gemeente bellen met het nieuws dat zij een lintje krijgen. Het gaat om 20 inwoners van Tilburg, vijf inwoners van Udenhout en vijf inwoners van Berkel-Enschot. Eén benoeming gaat naar een inwoner van Poppel. 25 mensen zijn Lid in de Orde van Oranje-Nassau geworden, zes werden er benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Alex Beekmans

Sinds 1975 zet Alex Beekmans (65) uit Tilburg zich als instructeur en afdelingsmanager in voor zwemvereniging TRB-RES, waar hij in juni afscheid neemt. Hij is vrijwilliger bij de protestantse gemeente in Tilburg. In die rol is hij betrokken bij het beheer en onderhoud van de Opstandingskerk en fotografeert hij vaak kerkelijke evenementen.



De heer A.A.W.M. (Alex) Beekmans (65), wonende te Tilburg.

Rien van der Bruggen

Sinds 1989 is Rien van der Bruggen (58) uit Berkel-Enschot bestuurslid van de KPJ in Berkel-Enschot. Hij is vrijwilliger bij evenementen zoals Udenhout onder Zeil, de Ronde van Berkel en de Trekkertrek. Sinds 1997 is hij bestuurslid van Stichting de Wielbraek en organisator van Kraanpop. Ook was hij 10 jaar trainer bij Handboogvereniging De Meierijers.

De heer M.J.W.M. (Rien) van der Bruggen (58), wonende te Berkel-Enschot.

John Clemminck

Tilburger John Clemminck (70) is sinds 1990 lid van bewonerscommissie Korvelseweg en sinds 2009 voorzitter van wijkraad Zuiderkwartier. Ook was hij betrokken bij de herstructurering van Tilburg Oud-Zuid. Sinds 2012 is hij mede-kartrekker van de werkgroep Accent op Ieders Talent, die zich richt op het versterken sociale veerkracht. Hij zette zich ook in voor voetbalclub Ons Vios en de medezeggenschapsraad van twee scholen.

De heer J.J.E. (John) Clemminck (70) uit Tilburg.

Bart van Doveren

Vanaf 1997 is Bart van Doveren (72) uit Udenhout penningmeester bij Prisma Vrienden en sinds 2010 voorzitter van Ouderen van Assisië. Daarnaast is hij sinds 2014 voorzitter van Lokale Cliëntenraad (LCR) van De Eikelaar en sinds 2017 bestuurslid van Stichting Vrienden van ‘t Heem. Sinds 2017 is hij ook bestuurslid van de Centrale Cliëntenraad (CCR) Zorgstichting ‘t Heem.

De heer L.J.M. (Bart) van Doveren (72), wonende te Udenhout, Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Ron van Gestel (Ridder in de Orde van Oranje-Nassau)

Ron van Gestel (56) uit Tilburg is 50 jaar actief bij IJshockeyclub Tilburg Trappers, sinds 2011 als voorzitter. Daarnaast zit hij sinds 2003 in de sponsorcommissie van Festival van het Levenslied. Van 1999 tot 2006 was hij voorzitter van Hap Stap Festival en tussen 2003 en 2009 was hij bestuurslid van de Carnavalsstichting.

De heer J.H.P.A. (Ron) van Gestel (56), wonende te Tilburg, Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer M.H.A.M. (Michiel) Haans (58), wonende te Tilburg, Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Michiel Haans (58) uit Tilburg zet zich al ruim 30 jaar in voor scouting Pastoor Vroomans Groep (PVG), sinds 1988 als bestuurslid. Ook heeft Haans zich 6 jaar lang als bestuurslid ingezet voor het verbinden van scoutinggroepen in regio Hart van Brabant, het promoten van deskundigheid van vrijwilligers en het behartigen van de gezamenlijke belangen.

Tiny van Kempen

Tiny van Kempen (62) uit Udenhout is sinds 2001 bestuurslid van Stichting De Vosselaar dat maatschappelijke belangen van Udenhout en Biezenmortel steunt door middel van financiële ondersteuningen. Ook is hij bestuurslid van de EHBO St. Bernardus Udenhout. Hij was ook 44 jaar lang penningmeester bij de R.K. Parochie Udenhout.

De heer M.P.M. (Tiny) van Kempen (62), wonende te Udenhout.

Albert van Keulen

Sinds 1977 is Albert van Keulen (59) uit Udenhout secretaris van de Kerststalcommissie. Vanaf 1978 is hij betrokken bij de dorpskalender. Van Keulen is in het verleden van 1978 tot 2006 (28 jaar) vrijwilliger geweest bij Scouting St. Lambertus in Udenhout. In 2010 ontving hij de Gouden Speld van de gemeente Tilburg.

De heer L.M.J.M. (Albert) van Keulen (59), wonende te Udenhout

Ingrid de Koning-Verest

Sinds 1990 is Ingrid de Koning (70) uit Tilburg vrijwilliger en toezichthoudend apotheker bij het Hoge Veer in Udenhout. Vanaf 1999 is zij voorzitter van het Katholieke Vrouwen Dispuut, kring Tilburg. Ze is ook vrijwilliger bij stichting AED Tilburg, NAHuis Tilburg en lid van de cliëntenraad van Hospice de Sporen.

Mevrouw I.F. (Ingrid) de Koning-Verest (70), wonende te Tilburg.

Marieke Kooijmans-Verschuren

Sinds 2000 is Marieke Kooijmans (65) uit Tilburg vrijwilliger bij Con Gaudi, een orkest met ongeveer 18 mensen met een verstandelijke beperking. Bij verzorgingshuis De Heikant is zij 20 jaar vrijwilliger en bij zorglocatie Padua 14 jaar. Daarnaast is zij sinds 2010 secretaris bij Oogvereniging regio Brabant-Zeeland. Zij geeft namens deze vereniging voorlichting op scholen.

Mevrouw M.W.F. (Marieke) Kooijmans-Verschuren (65), wonende te Tilburg

Ad van Laarhoven

De 84-jarige Ad van Laarhoven is sinds 2000 vrijwilliger bij Volksdansgroep Mie Katoen. Daarnaast is hij 17 jaar actief als vrijwilliger en bestuurslid voor de KBO Reeshof. Sinds 2012 is hij penningmeester van de huurderscommissie Heyhoef en in het verleden is hij 23 jaar vrijwilliger en koster geweest in de Emmauskerk in de Reeshof.

De heer A.J.B. (Ad) van Laarhoven (84), wonende te Tilburg, Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Willie van Lier-Brants

Willie van Lier (74) uit Tilburg is sinds 2001 wekelijks intensief mantelzorger voor een familielid. Tot vorig jaar is zij 28 jaar vrijwillig actief geweest voor de Zonnebloem als organisator van activiteiten. In het verleden was zij 14 jaar vrijwilliger bij parochie Hoefstraat/De Vlaspit en 8 jaar hulpouder op basisschool Hoefstraat.

Mevrouw W.A.P. (Willie) van Lier-Brants (74), wonende te Tilburg.

Jaap van Loon

Tilburger Jaap van Loon was 19 jaar bestuurslid en voorzitter van Stichting Katholiek Onderwijs Tilburg Zuid-Oost. Ook is hij sinds 2005 eindredacteur van buurtkrant Armhoefse Akkers, sinds 2014 redacteur / PR-functionaris bij stichting 80 van de Langstraat en stichting Halve Zolen Festival (HZF) Waalwijk. Ook is hij sinds 2014 actief bij Outdoor Helvoirt Military en Menwedstrijden M.V. de Postkoets en bestuurslid bij de beheerstichting Buurthuis Pelgrimhoeve. Sinds 2015 is hij secretaris bij het regiobestuur van De Zonnebloem.

De heer J.C.A. (Jaap) van Loon (69), wonende te Tilburg, Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Jan van Nieuwburg

Jan van Nieuwburg (80) uit Berkel-Enschot is sinds 2004 vrijwilliger bij de lokale afdeling van vereniging De Zonnebloem. In het verleden was hij 12 jaar vrijwilliger bij Parochie Heilige Paus Johannes XXIII en was hij 8 jaar lang vrijwilliger bij de Nationale Vereniging De Zonnebloem. Echtgenoot van Dimphy van Nieuwenburg die ook een lintje kreeg.



Dimphy van Nieuwburg-de Jong

Sinds 1993 is mevrouw Van Nieuwburg-de Jong uit Berkel-Enschot vrijwilliger bij Vereniging De Zonnebloem, afdeling Berkel-Enschot. In het verleden was zij 16 jaar vrijwilliger bij Parochie Heilige Paus Johannes XXIII in Berkel-Enschot en 8 jaar lang vrijwilliger bij de Nationale Vereniging De Zonnebloem.

Mevrouw D.W.P. (Dimphy) van Nieuwburg-de Jong (75), wonende te Berkel-Enschot

Kees Oerlemans

Kees Oerlemans (71) is al sinds 1979 verbonden aan Judo Klub Tilburg. Eerst als actief lid en sinds 1989 ook actief als vrijwilliger, trainer en coach. Erelid Oerlemans heeft de wedstrijdtraining mee opgezet, de WCG (wedstrijd commissie groep) mee opgericht en gaf jarenlang les (recreatief en wedstrijdtraining).

De heer C.J.W. (Kees) Oerlemans (71), wonende te Tilburg.

Ton Oostelbos (Ridder in de Orde van Oranje-Nassau)

Sinds 1979 is Ton Oostelbos (69) uit Tilburg lid van de jeugdcommissie en het hoofdbestuur van FC Tilburg, voorheen TSV Longa. Van 1980 tot 2015 was hij secretaris en sinds de fusie in 2015 ledenadministrateur en gastheer/secretaris van Wandelvoetbal voor senioren. Ook heeft hij al jaren bestuurlijke functies bij Biljartvereniging Het Spoor, de biljartcommissie van KBO Tilburg en de commissie Korendag Brabants Bont Koor.

De heer A.A.J.M. (Ton) Oostelbos (69), wonende te Tilburg.

Henk Peters

Henk Peters (74) uit Udenhout is al jaren vrijwilliger bij Natuurmonumenten, het comité Boerenbruiloft in Udenhout, IVN Natuureducatie, de cultuuradviescommissie van de Dorpsraad Udenhout en heemcentrum ‘T Schoor. Ook begeleidt hij een vluchtelingengezin uit Syrië. In het verleden was hij 8 jaar lang bestuurslid bij Stichting Udenhouts Volwassen Onderwijs.

De heer H.F.A.M. (Henk) Peters (74), wonende te Udenhout.

Tom Ribbens

Tom Ribbens (56), die in Poppel woont, is sinds 1998 (mede-)eigenaar van de Stichting Met hart en ziel, het WerkWaardig arbeidstraject (sinds 2002), het Project Natuurlijk Werken (sinds 2005), de Pleisterplaats ‘Pluk&Plenty’ (sinds 2012) en de Praktijk Mens&Groei (sinds 2013). Verder begeleidde hij cliënten bij bezoeken aan officiële instanties zoals het UWV.



De heer A.M. (Tom) Ribbens (56), wonende te Poppel, België.

Jan van Rijswijk

Van 1992 tot 2018 was Jan van Rijswijk (75) uit Berkel-Enschot bestuurslid van Tennisclub De Rauwbraken. Tot 2019 was hij 9 jaar lang bestuurslid van de Stichting Dorpsraad Berkel-Enschot en actief voor de afdeling Tilburg KWF Kankerbestrijding. Op dit moment is hij bestuurslid Stichting Mentorschap Midden- en Noordoost Brabant.

De heer J.M.M. (Jan) van Rijswijk (75).

Christ Schuurmans

Sinds 1999 maakt Christ Schuurmans (62) uit Tilburg deel uit van Carnavalsvereniging De Görkese Turken. Hij zit in de bouwploeg en is fotograaf. Sinds 2014 is hij voorzitter van Back to the Seventies en sinds 2017 bestuurslid van de politieke partij 50PLUS Tilburg. Hij was 28 jaar lang voorzitter en bestuurslid van Stichting Werkgroep Jeugd Groeseind Hoefstraat.

De heer C.J.M. (Christ) Schuurmans (62), wonende te Tilburg.

Ad Smits

Tilburger Ad Smits (60) is sinds 1974 actief als vrijwillig presentator bij Omroep Baarle en de Ziekenomroep. Daarnaast is hij sinds 2017 vrijwilliger bij Stichting Maaltijdenexpres Brabant, die maaltijden bezorgt en daaraan gekoppelde diensten aan personen die door omstandigheden niet in staat zijn om maaltijden zelf te bereiden.

De heer A.J.C.N. (Ad) Smits (60), wonende te Tilburg.

Willem Spann

Willem Spann (86) uit Tilburg is sinds 1960 verbonden aan sportclub Millingen (gemeente Berg en Dal). Ook is hij sinds 1970 oprichter en voorzitter van Heemkundekring De Duffelt. In het verleden was hij lid van burgerplatform Millingen en auteur van ‘Ruim een eeuw Antoniuskerk in Millingen’. Hij is op de hoogte gesteld van zijn onderscheiding door de burgemeester van Berg en Dal.

De heer W.A. (Willem) Spann (86), wonende te Tilburg.

Jo Verhoeven-van Riel

De 78-jarige Jo Verhoeven uit Udenhout is sinds 1981 mantelzorger voor enkele familieleden. Sinds 1988 is zij overblijfmoeder bij basisschool De Wichelroede in Udenhout en sinds 1996 is zij schoonmaakster bij de parochie Johannes XXIII. De afgelopen 12 jaar is zij vrijwilliger bij Zorgboerderij Hemelrijksche Hoeve in Biezenmortel.

Mevrouw J.A.M.M. (Jo) Verhoeven-van Riel (78), wonende te Udenhout.

Piet Vromans

Sinds 1970 is Piet Vromans (71) uit Berkel-Enschot coördinator bij de carnavalsvereniging en orkest De Bullekus. Sinds 1990 is hij lid van diverse commissies van de Stichting Openbaar Karnaval Berkel-Enschot. Ook is Vromans vrijwilliger bij Tennis Club De Rauwbraken en verricht hij al 9 jaar mantelzorgtaken voor een familielid. In het verleden was hij tien jaar lang bestuurslid van Stichting Sint Job.

De heer P.A.M. (Piet) Vromans (71), Berkel-Enschot.

Ad Waijers (Ridder in de Orde van Oranje-Nassau)

Ad Waijers (72) uit Tilburg richtte in 2002 de Stichting Elimu Mount Elgon op, waarmee hij samen met met echtgenote Ankie Waijers-Diepenhorst steun biedt aan onderwijsprojecten in Kenia. Daarnaast is hij bestuurslid en vrijwilliger bij boetiek Tante Pollewop, waarmee geld wordt ingezameld voor de onderwijsprojecten in Kenia. Voor gezinnen die het niet zo breed hebben, heeft Tante Pollewop een speciaal cadeaubonnenproject.

Ankie Waijers-Diepenhorst (Ridder in de Orde van Oranje-Nassau)

Ankie Waijers (69) uit Tilburg is net als haar echtgenoot Ad Waijers, al 18 jaar betrokken bij de Stichting Elimu Mount Elgon. Zij vervult de rol van voorzitter. Sinds 2002 is zij trainer van echografisten in een ziekenhuis in Kenia. Daarnaast is taalcoach bij Stichting Broodje Aap en Linke Soep, waar zij nieuwkomers helpt inburgeren. Ze was ook vrijwilliger bij Tweedehands kledingwinkel Tante Pollewop.

De heer A.A.A. (Ad) Waijers (72) en mevrouw A.C.M. (Ankie) Waijers-Diepenhorst (69), wonende te Tilburg.

Anne Warwick (Ridder in de Orde van Oranje-Nassau)

Anne Warwick (63) uit Tilburg is sinds 1983 lid van American Women’s Club in Den Haag (AWC), die geld inzamelt voor goede doelen. Daarnaast is zij sinds 2007 vrijwilliger bij FAWCO, een Amerikaanse expatclubs met 65 aangesloten clubs in 34 landen. Sinds 2010 is zij bestuurslid bij Stichting Vrienden van Hospice De Sporen in Tilburg.

Mevrouw A.K. (Anne) Warwick (63), wonende te Tilburg

Bea Westplat-Boelen

Bea Westplat (81) uit Tilburg is sinds 1989 vrijwilliger bij het gezamenlijk koken op dagopvang Kumpulan voor Indonesische en Molukse ouderen bij woonzorgcentrum Zonnehof. Naast de kookactiviteiten helpt mevrouw Westplat ook mee in de woongroep voor mensen met dementie. Ook hier helpt zij de bewoners bij het bereiden van de maaltijd. In deze woongroep verblijven 14 bewoners met dementie. Zij doet daar ook de boodschappen voor.

Mevrouw B. (Bea) Westplat-Boelen (81), wonende te Tilburg

Ben van de Wouw

Sinds 1973 is de heer Van de Wouw (63) uit Tilburg vrijwilliger, voorzitter en secretaris bij de Stichting Werkgroep Jeugd Groeseind-Hoefstraat. Daarnaast is hij voorzitter van de partij 50PLUS Tilburg en bestuurslid van de Reeshof Muzen Concerten. In het verleden was hij 15 jaar voorzitter van het acolieten college Groeseind Hoefstraat.

De heer B.L.J. (Ben) van de Wouw (63), wonende te Tilburg

Ton Zandboer (Ridder in de Orde van Oranje-Nassau)

Sinds 1969 is Ton Zandboer (73) uit Tilburg vrijwilliger en bestuurslid bij de Nederlandse Bowling Fede-ratie. Daarnaast is hij sinds 1975 vrijwilliger bij het Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis (ETZ) in Tilburg. Sinds 1993 is hij toernooidirecteur van de ETBF (European Tenpin Bowling Federation). In het verleden was hij 20 jaar lang penningmeester bij voetbalvereniging FC Maria, een voetbalvereniging van het personeel van het Maria Ziekenhuis en 16 jaar voorzitter van de Bowling Vereniging Tilburg.