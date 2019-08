32-jarige Tilburger aangehouden na nachtelijke ruzie in Rijen

Straat­beeld: Een nieuwe Van Gogh

16 augustus Vrij 16 aug: En hop, Tilburg is weer een ‘Veldmeijertje’ rijker. De Tilburgse kunstenaar duikt op veel plekken in de stad op. Zo maakte Erik Veldmeijer de immense Homer/Akira op de Hall of Fame in de Spoorzone. Sinds vandaag prijkt ook aan de Ringbaan Noord een muurschildering van zijn hand. Gebaseerd op een werk van Vincent van Gogh.