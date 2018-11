36 maanden cel geëist tegen Bart V., volgens OM ‘makelaar van de onderwereld’

Nu willen ook VVD-jongeren van het Draaiend Huis af

17:51 TILBURG - Het Draaiend Huis in Tilburg krijgt met meer tegenwind te maken. De VVD-jongerenafdeling krijgt veel reacties op een petitie die ze gestart is om het kunstwerk ‘te laten verwijderen’. Binnen een week is die door een kleine duizend mensen ondertekend.