38-jarige Tilburger moet jaar de cel in voor seks met dronken meisje van 16

De ontucht, juridisch is er geen sprake van verkrachting, gebeurde in de woning van de vriendin van de Tilburger in België. Het meisje logeerde daar, tegelijk met de zoon van de Tilburger. Ze hadden die avond met z’n vieren een feestje, waarbij ze allemaal dronken werden door wijn en bier. Toen de vriendin en zijn zoon naar bed waren gegaan, bleven de Tilburger en het meisje over. Hoewel het meisje zoveel had gedronken dat ze nog had moeten overgeven, had de man seks met de puber.