39 hardrijders bekeurd op Jules Verneweg in Tilburg

Drugs bij El Amigo volgens rechter écht voor verkoop. Tuincen­trum moet een half jaar dicht

15:24 TILBURG - Tuincentrum El Amigo aan de Trouwlaan in Tilburg moet een half jaar op slot nu de rechter in Breda heeft besloten dat de gemeente terecht dit besluit heeft genomen. Reden voor de sluiting is de vondst van een halve kilo gedroogde henneptoppen in een busje op het terrein tijdens een inval in november vorig jaar. Die waren volgens de eigenaar niet bestemd voor verkoop, de rechter geloofde dat verhaal niet.