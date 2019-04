400 banen in nieuw centrum PostNL in Tilburg

Vanuit Tilburg worden pakketten bezorgd in en rondom Tilburg, onder andere in Waalwijk, Boxtel, Rijen, Hilvarenbeek en Reusel. De PostNL-locatie gaat deel uitmaken van een netwerk dat momenteel uit in totaal 22 pakkettensorteercentra in Nederland en 6 locaties in België bestaat.

Koploper

De Tilburgse wethouder Berend de Vries (D66): ,,Tilburg en Waalwijk zijn koploper in de logistiek en in het bijzonder in online winkelen. Het is daarom goed dat een belangrijke speler in deze markt ook een sorteercentrum bouwt in onze stad. Naast extra werkgelegenheid levert dit een mooie aanvulling op ons logistieke ecosysteem."