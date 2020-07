400 gelukkigen picknicken op grasmat van het Koning Willem II Stadion

Het veld in het Koning Willem II Stadion lag er zaterdagmiddag prachtig bij. Zo strak als een biljartlaken. Maar in plaats dat de sprieten een tackle van Jordens Peters moesten verwerken of bestand moesten zijn tegen een sprint van Marious Vrousai, diende de grasmat als ondergrond voor 400 picknickers, die keurig verdeeld in met krijt getekende vakken een lunch van de Bonheur Horeca Groep verorberden.

Picknick voor de echte fan

Ralf Embrechts (56) staat de groep picknickers waartoe hij zelf ook behoort op blote voeten ter hoogte van de middenstip te bekijken. De Tilburger draagt een replica van het Sansui-shirt en een broodje in zijn hand. ,,Dit is een cadeautje van mijn dochters Myrthe en Liza voor mijn verjaardag." Naast de lunch geniet de Tilburger ook van de ondergrond. ,,Thuis heb ik niet zo'n mooi gras hoor. Mooi dat er iemand is die blijkbaar zoveel liefde voor deze mat heeft. Dit is toch een beetje ons Wembley hè", grapt de Willem II-supporter, die in het stadion veel bekenden tegenkomt.

Het is dan ook bij uitstek een picknick voor de echte fan, met naast een optreden van illusionist Niels Houtepen een voetbalquiz en muziek zoals 'de Toreador'. Herkenbaar voor de rassupporter, al geldt dat niet voor iedereen. Jeff en Sam wonen in de buurt van het stadion en wilden gewoon 'lekker brunchen'. Daarbij hebben ze qua kleding -hij in het zwart, zij in het geel- niet al te veel rekening gehouden met de omgeving. ,,Ik zag dit evenement voorbij komen, het is weer eens iets anders", zegt Jeff, die eenmaal per jaar een wedstrijd bezoekt. Voorlopig hebben ze het nog druk met het leegkrijgen van de picknickbox. ,,Het is echt veel", vindt Sam. ,,We gaan zo voor de tweede ronde.”

Volledig scherm picknick op heilige grond willem IIfamilie Bjorn Hendriks voorgrond en hun buren uit Berkel-Enschot lunchen op de middenstip © Jan van Eijndhoven

Stoere-kerels-box

In het vak van de familie Hendriks begint de ‘stoere-kerels-box' al aardig leeg te raken. ,,Dit is voor ons het begin van de vakantie", zegt vader Bjorn, die ook iedere thuiswedstrijd van Willem II van de partij is. Soms mag zoon Bram dan mee. ,,Dat is heel leuk, de laatste wedstrijd die ik gezien heb was tegen FC Groningen", zegt die. Dochter Meyke houdt meer van korfbal en kickboksen, maar de lunch kan ook haar en moeder Lieke bekoren. ,,We hebben alleen een beetje last van de buren", lacht Hendriks. ,,Maar dat is al elf jaar zo." Zijn grap is gericht naar 'buren' Jeroen, Sandra en Daan van Geffen, die ook buiten het stadion naast de familie Hendriks resideren. Zij planden de picknick als verrassing voor Daan. ,,Dat hebben we vanochtend pas verteld", zegt vader Jeroen. ,,Anders was hij de hele week niet meer te houden geweest.”

Het is voor de bezoekers op hun kleedjes goed toeven in de zomerzon. Jim en Liza Hage zochten tegen het einde van de picknick naar een plekje in de schaduw, en dat vonden ze in de dug-out. ,,Hier is het goed te doen en zitten we lekker", zegt de zwangere Liza, terwijl hun eerste kindje op een kleedje rondkruipt. Ook deze picknick was nog een vaderdagcadeautje, en dient ook om Liza het stadion te laten zien waar Jim normaal gesproken naar het voetbal gaat. ,,Mooi om te zien", vindt ze. ,,Ik was hier nog nooit geweest."