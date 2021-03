404 overtredingen geconstateerd tijdens verkeerscontrole op Ringbaan Oost in Tilburg

video Flinke schade aan dak na woning­brand in Tilburg

30 maart TILBURG - Het dak van een vrijstaande woning aan de Weteringlaan in Tilburg is dinsdagavond flink beschadigd geraakt. Even na 19.00 uur ontstond er brand in het dak. Daar zouden eerder deze week werkzaamheden hebben plaatsgevonden.