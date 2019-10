43 bekeuringen uitgeschreven tijdens snelheidscontrole Tilburg, 3216 auto's gecontroleerd

Leerpunt maakt na jaren herstart in Haaren

11:37 HAAREN - Ze is voorlopig nog in haar eentje bij Leerpunt Haaren, de Poolse Jolanta Chmielewska (50). Iedere woensdagmiddag kunnen mensen in dorpshuis Den Domp terecht om te oefenen met lezen, schrijven of rekenen. Of om te leren de eigen administratie beter bij te houden. Ook is het mogelijk om er digitale vaardigheden te verwerven, zoals e-mails schrijven of zaken opzoeken op internet. Het grote doel: beter mee kunnen doen in de samenleving.