450 fietstochten voor de Old Bikers: ‘Het is inmiddels knap om ergens te fietsen waar we nog niet eerder fietsten’

HILVARENBEEK- ,,Het wordt een stevige rit vandaag”, is de mededeling van ritmeester Ed van Kordelaar, die een tocht van zestig kilometer heeft uitgestippeld. Traditiegetrouw start de ochtend met koffie en gebak. Ondanks de jubileumrit ontbreken twaalf leden waardoor ‘slechts’ negen man aanwezig is. Ook de twee initiatiefnemers Ben Wegdam en Walter Scheepens moeten vandaag verstek laten gaan.

De fietsgroep, bestaande uit mensen wonend in Hilvarenbeek, Tilburg, Oisterwijk, Goirle en Poppel, vertrekt vanaf ‘In den Bockenreyder’ richting Hooge Mierde. ,,We hebben pas vijf keer in het 19-jarig bestaan van de vereniging een tocht moeten afblazen. Vier weken terug zijn we tot op het bot nat geregend”, vertelt de ritmeester, die nu aan het genieten is van het zonnetje.

De voorste fietser drukt zijn remmen in en roept: ,,Het is tijd voor de ‘Hanja-stop”. De vrouw van Old Bikers-lid Jan van der Steen, geeft elke fietsrit een plastic boterhamzakje met snoepjes mee. Deze mogen na tien kilometer uitgedeeld worden. Zo weten de overige fietsers dat het nog 25 kilometer tot aan de lunch is.

,,Elke rit is anders. Doordat we mensen uit verschillende gemeentes hebben, is het inmiddels knap om een route te verzinnen waar we nog niet eerder waren,” zegt Wim Nolens, die vanaf de tweede rit aansloot bij het fietsgezelschap. Iedereen is een keer ritmeester. Diegene zorgt voor een aantrekkelijke fietsroute, bedenkt een interessante culturele activiteit en zoekt restaurantjes voor de lunch en nazit.

De ritmeester heeft enorm zijn best gedaan om een mooie route uit te stippelen, maar reed deze nog geen enkele keer. Daardoor wordt wel eens een afslag gemist en moet het gezelschap omkeren. ,,We vergeven het hem. We zijn wel eens vaker de weg kwijt geraakt maar toen kwamen we in het donker pas thuis”, vertelt Nolens glimlachend.

Het inmiddels 12 uur geweest als de mannen bij herberg De Buitenman arriveren. Lunchtijd. Twee flessen Prosecco worden door de serveerster op tafel gezet en er wordt getoost op de 450e rit. Onder het genot van een 12-uurtje bespreken de mannen de ochtendrit. Nog maar 25 kilometer tot aan het eindpunt, waar de fietsers afsluiten met twee borreltjes en bitterballen. Zo maakten ze een ronde langs de natuurgebieden van Reusel, Hooge Mierde, Lage Mierde en Westelbeers. ,,Wat heeft Brabant toch veel te bieden, hè”, aldus de fietsers die verzadigd terugblikken op deze speciale tocht.