48 opgepakte Piet-demonstranten weer vrij, maar worden wel vervolgd

De groep wordt verdacht van samenscholing of ongeregeldheden, omdat ze dreigden de toegestane demonstratie van tegenstanders van Zwarte Piet op het Burgemeester Stekelenburgplein te verstoren. De groep werd tegengehouden op de Lange Nieuwstraat en de Burgemeester Brokxlaan. Een enkeling brak door de barrière van de politie heen, maar het gros werd ingesloten. Zij werden opgepakt en met een bus afgevoerd. Bij sommigen werd vuurwerk gevonden. Ook is er een vlindermes en een klein zakje wiet in beslag genomen.



Drie anderen werden opgepakt omdat ze niet voldeden aan een bevel of vordering. Een ander kon zich niet legitimeren en is daarom opgepakt. Het is niet duidelijk of het hier om voor- of tegenstanders van Zwarte Piet gaat.



Onder de opgepakte verdachten waren in elk geval twee minderjarigen, van 13 en 15 jaar. Zij mochten al vrij snel na hun arrestatie naar huis. Alle andere verdachten zijn om 18.00 uur vrijgelaten, maar kunnen volgens de politie waarschijnlijk nog wel een boete verwachten. Ze worden in elk geval vervolgd, aldus een politiewoordvoerder.