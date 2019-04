50 jaar na haar eerste single is Corry Konings hoofdact op naar haar vernoemd festival

ROOSENDAAL/BERKEL-ENSCHOT - Het is 50 jaar geleden dat Corry Konings, die woont in Berkel-Enschot, haar eerste single uitbracht. Deze zomer is zij de hoofdgast op het naar haar hit vernoemde Mooi Was Die Tijd Festival in Roosendaal.

De single Mooi Was Die Tijd uit 1990 is een van haar grootste successen. Hoewel de zangeres van het Nederlandstalige levenslied nooit uit de belangstelling verdween, zorgde het van de elpee Leven En Laten Leven afkomstige liedje toen voor een opleving van haar solocarrière.

‘Een hit voor jou’

,,René Frijters, van het artiestenbureau, zei me: Ik heb een hit voor jou! Hij had op de Duitse radio een versie van Roger Whittager gehoord. In Nederland was Schön War Die Zeit geen hit en wij waren er vroeg bij dat lied opnieuw op te nemen. Wij gaven het meer body.”

Quote Pierre Kartner schudde de hits gewoon uit zijn mouw Corry Konings, zangeres ,,Een tijd geleden wilden we een theatertournee opzetten onder de naam Mooi Was Die Tijd. Misschien komt het er ooit nog van. Ik dacht dat de naam vastgelegd was, maar nu is er dus een festival met die naam. Dat is ons niet gevraagd. Ach, iedereen gebruikt het. Het is een algemene term, al denken veel mensen denken bij die naam meteen aan mijn liedje. Die hit is niet meer weg te denken uit mijn repertoire. Mooi is de tijd trouwens nog steeds."

De in Sint Willebrord opgegroeide zangeres was nog maar 17 jaar toen ze bij Annie de Reuver auditie deed. ,,Annie wilde een band met een zangeres. Die band was De Rekels, mannen uit mijn buurt. Ze waren een jaartje of vijf ouder. We kregen het succes zowat in onze schoot geworpen. Pierre Kartner schreef Huilen Is Voor Jou Te Laat. Hij schudde de hits gewoon uit zijn mouw. ”

,,Ik ben ook Ries Brouwers, eigenaar van een platenzaak in Sint Willebrord met louter Nederlandstalige muziek, nog altijd dankbaar. Hij nam direct 500 singles af. Binnen een week was hij er vanaf. Die single was een springplank naar meer. Platenmaatschappij Dureco hoorde de potentie en we mochten meteen een eerste album opnemen. Het balletje ging plots heel hard rollen. We beseften amper wat ons overkwam. We speelden van Brugge tot Groningen. Hectische tijd. Het is bizar te beseffen dat er al een paar van de oorspronkelijke Rekels overleden zijn."

Volledig scherm Corry Konings: ‘Weet je wat ik leuk zou vinden? Dat er voor de landelijke televisie, voor RTL of SBS bijvoorbeeld, een documentaire over die 50 jaar zou worden gemaakt. Er zijn beelden genoeg.’ © Peter van Hout Woodsfotografie

Extra nerveus

Corry vindt het nog altijd geweldig om op een podium te mogen staan. ,,Ik zou dat geen drang willen noemen. Ik ben ook gesteld op mijn rust en pas ook graag op mijn drie kleinkinderen. Ik vind het vooral leuk nog steeds gevraagd te worden. Het is fijn dat ik nog altijd mensen blij kan maken met mijn liedjes. Ook in Roosendaal straks, vlakbij waar ik opgroeide. Vroeger was ik extra nerveus bij optredens in je eigen buurt, met bekenden in het publiek. Ik heb geleerd daar niet te veel aan te denken. Je moet mensen vermaken zoals je dat overal doet. Met lekkere oude liedjes, vol nostalgie.”

,,Sinds ik meedeed aan Expeditie Robinson word ik meer gevraagd. De tv-makers hadden me al gewaarschuwd: Je bent dan wel de oudste deelnemer ooit, het gaat je veel werk en aandacht opleveren. Ze kregen gelijk. Ik stond in zowat elk blad en kinderen van tien willen plots ook met me op de foto. Schattig toch?"

Quote Ik stond in zowat elk blad en kinderen van tien willen plots ook met me op de foto. Schattig toch? Corry Konings

Corry is gezond en fit, ondanks een verwaarloosde longontsteking onlangs. ,,Na een paar maanden verplichte rust ga ik weer met cardio- en powertraining beginnen. Ik moet het langzaam opbouwen. Er komt vanwege mijn 50-jarige jubileum ook geen grote show in de Ziggo Dome of zo. Ik houd het lekker op Brabant. Weet je wat ik leuk zou vinden? Dat er voor de landelijke televisie, voor RTL of SBS bijvoorbeeld, een documentaire over die 50 jaar zou worden gemaakt. Er zijn beelden genoeg.”

Avonturen

Terugblikken is mooi, maar Corry staat ook nog open voor nieuwe avonturen. ,,Ik wilde graag eens met een rapper iets opnemen. Dat deed ik nu, met Brownie Dutch. Vanaf 10 april is het via alle digitale kanalen te beluisteren en bekijken. Een lied speciaal voor de Corry Koningsdag. Sinds 538 op Koningsdag in Breda zit, vier ik mijn Koningsdag met Pinksteren."

Mooi Was Die Tijd Festival Ode aan het levenslied van de jaren zestig en zeventig, georganiseerd op de plek waar een dag later het festival Blommenkinders vol beatmuziek wordt georganiseerd. Een nostalgische terugkeer naar het tijdperk dat de jaarlijst van de Veronica Top 40 werd aangevoerd door Huilen Is Voor Jou Te Laat. Met hits van Corry solo en een aantal die ze maakte met De Rekels. Op de podia zullen ook Jacques Herb, Bonnie St. Claire, Imca Marina, Frank & Mirella, Ria Valk en Jan Boezeroen optreden, samen goed voor 150 hits uit die Top 40. De voorverkoop is reeds begonnen. Mooi Was Die Tijd: zaterdag 27 juli (17.00 - 23.00 uur), Vrouwenhofpark, Roosendaal. Info/tickets: mooiwasdietijdfestival.nl/programma

Luister naar het nieuws van vandaag