500 euro boete voor arts die geen voorrang gaf in Tilburg, wachtende vrouw verloor beide benen

Absurdisti­sche ‘close harmony’ op een tennisbaan in Til­burg-Noord

13 juni TILBURG - Kun je een uur lang praten over een tennisbal? Makkelijk, zo bewijst ‘TAL’ van BOG en Zuidelijk Toneel, een muzikale voorstelling over taal op een tennisbaan. Zaterdagavond was de première bij tennisclub Quirijn in Tilburg. Zondag 13 juni is de voorstelling nog twee keer te zien.