50Plus-lijsttrekker Henk van Tilborg: ‘Ouderen zijn ook ervaringsdeskundige in jong zijn’

Zo is hij penningmeester van de ouderenbond KBO, organiseert hij evenementen in de Reeshof en is hij bestuurslid van twee stichtingen in zijn geliefde reisbestemming Suriname. ,,Ik groeide op in Oud-Noord, mijn vader was textielarbeider. Hij vond altijd dat je iets moest terugdoen voor de samenleving die ons zoveel geeft.” En daarom is Van Tilborg nu opnieuw nummer 1 bij 50Plus in Tilburg.