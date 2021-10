50Plus wil af van 1,5 meter afstand in Tilburgse wijkcentra, ‘Senioren zijn de dupe’

Het voorlopig nog in stand houden van de 1,5 meterregel in de wijkcentra is een besluit van ContourdeTwern, dat verantwoordelijk is voor het beheer van de wijk- en buurtcentra. De welzijnsorganisatie zou hiermee de kwetsbare bezoekers van de wijkcentra willen beschermen, maar Hans Sweep, burgerraadslid van 50Plus, deed maandag een oproep aan het college om een einde te maken aan de landelijk al opgeheven coronamaatregel in wijk- en buurtcentra.