560 vrachtwagens en 14.000 ton asfalt: vernieuwing hoofdbaan op vliegbasis Gilze-Rijen is megaklus

Nieuwe ontmoe­tings­ruim­te voor Natuurbe­graaf­plaats De Utrecht, gemaakt ‘van eigen bodem’

7 september ESBEEK/REUSEL-DE MIERDEN - Met drie nieuwe gebouwtjes en maar liefst elf hectare natuur erbij gaat Natuurbegraafplaats De Utrecht het tweede lustrum in. In de eerste vijf jaar van het bestaan vonden in totaal 308 mensen een eeuwige rustplaats op het landgoed in Esbeek en Reusel-De Mierden.