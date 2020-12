587 chocoladeletters voor kwetsbare kinderen in India: Erika Mol speelde het in Oisterwijk klaar

De Sint wel of niet naar school laten komen? ‘Sinter­klaas kan zich ook via de intercom laten horen’

4 december TILBURG - Dat dekselse thuiswerken. Ook Sinterklaas ontkomt er niet aan. Basisschool De Fonkel in Tilburg kreeg dan ook geen bezoek deze week. Een beslissing van de school, dat dan weer wel. ‘Ouders mogen al tijden de school niet in’, legt directeur Marcel Huijgens uit. ‘Als we Sinterklaas binnenlaten, is dat niet logisch.’