5x11 jaar carnaval snap ik, maar wie viert nu 230 jaar textielstad?

VIDEO Tonneke uit Tilburg doet boekje over politie open bij Pauw: ‘Ze hadden een foutje gemaakt’

9:03 TILBURG - Ze had Chantal Janzen dit jaar al in haar rijdende winkel, maar nu hebben ook de kijkers van Pauw kennis gemaakt met Tonny Steenis. In sappig Tilburgs vertelde ‘Tonneke’ vrijdag over de liefde voor haar klanten, maar ook over haar lang niet zo innige relatie met de politie (vanaf 20.53 minuten).