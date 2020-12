7 ton nodig voor inrichting winkelplint onder verbouwd Stadhuis, ‘Dit is geen tekort’

Stadswin­kel wordt derde grote Tilburgse klus voor bouwbe­drijf BINX uit Groenlo

30 november TILBURG - De grootschalige verbouwing van de Stadswinkel gaat uitgevoerd worden door BINX Smartility. De aannemer uit Groenlo deed de meest gunstige aanbieding in de Europese aanbesteding voor de klus. Het is na de LocHal en MindLabs al het derde grote project in Tilburg waar BINX bij betrokken is.