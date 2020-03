8 weken cel voor Tilburgse winkeldief die naar beveiligers hoest en dreigt met corona

BREDA - De 45-jarige Tilburger Dirk A. rende maandag weg bij de PLUS supermarkt nadat hij twaalf blikken bier had gejat. Toen twee beveiligers hem wilden oppakken, hoestte hij in hun gezicht en riep dat hij corona had.

De man kreeg donderdag van de politierechter in Breda een celstraf van acht weken. ,,Een hele kwalijke zaak'', zei ze.

De man leefde al twee maanden op straat en wilde graag óf dronken worden óf opgepakt worden, zei hij. Hij liep de winkel in en stopte twaalf blikken bier in z'n rugtas. Daarna ging hij er vandoor en zette het op een rennen. Twee beveiligers gingen achter hem aan. Toen de beveiligers vlak bij hem waren, hoestte A. ze expres in het gezicht. ,,Ik heb corona, kankerlijers!'', riep hij daarbij. ,,Ik moet medicijnen hebben.''

De beveiligers deden aangifte van bedreiging. Zij krijgen allebei een schadevergoeding van 350 euro, oordeelde de rechter.

A. vertelde de rechter dat hij niet in de gaten had hoe serieus corona was en dat hij alleen had gezegd dat hij medicijnen voor corona nodig had. Officier van justitie Inge Peters geloofde dat niet. ,,U gebruikt het virus om weg te komen. Ik geloof dat u heel goed wist wat het betekende. Heel de wereld is in de ban van dit dodelijke virus. De meeste mensen zitten thuis, maar deze beveiligers niet. Die blijven werken en zich inzetten voor een veilige samenleving. En dan worden ze hiermee geconfronteerd. Deze personen verdienen onze bescherming.‘’

A. is een man die vaak wordt opgepakt. Hij is een bekende verslaafde in Tilburg en heeft een indrukwekkend strafblad van 53 pagina's. De reclassering adviseerde dat de man ook meteen wordt opgenomen, zodra hij uit de gevangenis komt.

De Tilburger is niet de eerste die wordt veroordeeld voor het hoesten in de richting van hulpverleners. Het zogenaamde coronahoesten lijkt een trend. Vrijdag en woensdag kregen twee mensen in Den Haag en Den Bosch al een gevangenisstraf van tien weken, waarvan twee voorwaardelijk.