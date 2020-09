99 dagen celstraf voor Tilburgse koerier die voor een vriend koffer met 18,5 kilo MDMA vervoerde

TILBURG - Even iets wegbrengen als vriendendienst is een bittere pil geworden voor een Tilburgse jongen. Hij heeft er nooit iets voor ontvangen, maar krijgt wel 99 dagen cel. Want in het koffertje zaten harddrugs, welgeteld 18,5 kilo MDMA.

De 23-jarige professionele koerier was op 10 juni 2020 eigenlijk net klaar met pakjes bezorgen in de regio Eindhoven. Hij wilde naar huis gaan, toen een kennis hem vroeg om nog even een reiskoffer mee te nemen naar zijn woonplaats Tilburg. ,,Ik dacht dat het kleding was’', verweerde de verdachte zich twee weken geleden.

Zijn Citroën Berlingo werd vanaf de Ringbaan-Oost gevolgd door politie in burger want de man reed 80 km/uur waar 50 km/uur is toegestaan. In de Predikherenstraat werd hij staande gehouden. Met zijn toestemming mochten de agenten in de laadruimte kijken. Daar vonden zij een koffer met MDMA-kristallen. Straatwaarde enkele duizenden euro’s.

De verdachte wilde tijdens de strafzitting niet zeggen wie de kennis was: ,,Om veiligheidsredenen. Er worden mensen voor minder vermoord.’'

Niet opzettelijk

De rechtbank in Breda spreekt hem vrij van de beschuldiging dat hij de drugs opzettelijk zou hebben vervoerd. Daarvoor zit, aldus het vonnis, onvoldoende overtuigend bewijs in het dossier. De straf is dan ook aanzienlijk lager dan de eis van 30 maanden. Toch is hem ruim drie maanden cel opgelegd, omdat de wetgever het voorhanden hebben van harddrugs sowieso strafbaar stelt. Ook al is dat niet opzettelijk.