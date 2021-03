A.H.J. Dautzenberg stopt voortijdig als stadsdichter Tilburg vanwege ‘schamele beloning’

UPDATE: Rondje stembureaus Vroegstem­mers enthousi­ast tijdens eerste verkie­zings­dag: ‘Ik voel me toch iets veiliger’

15 maart GOIRLE/OISTERWIJK/HILVARENBEEK - Het enthousiasme van de ‘vroegstemmers’ is groot. In Goirle stonden twee mensen zelfs nog voor een dichte deur te wachten om half acht ‘s ochtends totdat ze hun stem uit mochten uitbrengen voor de Tweede Kamerverkiezingen. ,,Er gaan geen vijf minuten voorbij zonder dat er iemand binnen is”, zien ze ook in Oisterwijk al de hele dag.