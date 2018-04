A58 bij knooppunt De Baars dicht door ongeluk met auto en vrachtwagen

Voorkeur voor zelfbeheer van nieuw zwembad in Hilvaren­beek

19 april HILVARENBEEK - Een meerderheid van de gemeenteraad in Hilvarenbeek wil dat de nieuwe sportaccommodatie aan de Roodloop geëxploiteerd gaat worden door een daarvoor nog op te richten stichting. Dat bleek donderdag tijdens de commissie Ruimte. HOI Werkt en VVD zijn voor zo'n vorm van zelfbeheer, terwijl het CDA liever een commerciële exploitant ziet. Gemeenschapslijst was kritisch over zelfbeheer, maar sprak nog geen voorkeur uit.