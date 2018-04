A58 bij knooppunt De Baars weer vrij na ongeluk met auto en vrachtwagen

Ar­noud-Jan Bijster­veld vertelt in Moergestel over struikel­ste­nen en Holocaust

7:40 MOERGESTEL - Arnoud-Jan Bijsterveld, historicus aan Tilburg University, houdt woensdag in Moergestel een gratis lezing met film over struikelstenen en de Holocaust. De lezing in Den Boogaard begint om 19.30 uur.