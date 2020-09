A58 richting Tilburg aantal nachten afgesloten om asfalt te vernieuwen tussen Batadorp en Moergestel

Taakstraf geëist voor ongeluk in Tilburg met ‘James Bondachti­ge foto’s’

8 september BREDA\TILBURG - De rechter vergeleek de foto's van het ongeluk op de Stappegoorweg in Tilburg met beelden uit James Bondfilms. Het zwarte Fiat 500-tje had zich dwars door een bushokje geboord en was halverwege blijven steken. De 22-jarige bestuurster van de auto hoorde dinsdag een taakstraf van 90 uur eisen. Behalve die straf zou ze een voorwaardelijk rijverbod moeten krijgen van een halfjaar, eiste officier van justitie Mark de Graaf.