A58 tot 11.00 uur dicht bij Tilburg door ongeluk met meerdere voertuigen

VIDEO Brand in Tilburgse flatwoning, verwarde man raakt gewond na salto van balkon

1 augustus TILBURG - In een flat aan de Generaal Smutslaan in Tilburg is donderdagmiddag brand uitgebroken. Toegesnelde omwonenden zagen hoe de bewoner van de flat met zijn blote handen de ramen kapot sloeg en vervolgens een soort salto van zijn balkon maakte. Hij is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.