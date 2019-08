Aafke Romeijn nieuwe gastschrijver in Tilburg

Love Boat (weer) kapot: het is de vraag of kunstwerk nog terugkeert

8:26 Do 29 aug: Het kunstwerk Love Boat in de Piushaven is weer kapot. De boot is voor de derde keer in drie jaar uit het water gehaald voor reparaties. Het is nog de vraag of het met lichtjes versierde bootje terugkeert. ,,We willen niet ieder half jaar met dit gezeur zitten”, zegt Ralf Embrechts van de stichting Piushaven Levend Podium.