Aafke voelt in Tilburg de leegte in zichzelf

Het buurthuis in Jeruzalem, verdwijnende ketens in winkelstraten, het Draaiend Huis, de depressies die haar in een greep houden. Auteur en muzikant Aafke Romeijn, gastschrijver in Tilburg, schreef een bundel met verhalen en gedichten over indrukken die ze opdeed in de stad. Die impressies combineerde ze met een beschrijving van haar gemoedstoestand. Een bouwput in de stad is dan een bodemloze put. Haar lichaam is als een huis. Het lekt niet, er zijn muren, maar het zijn niet háár muren, niet háár dak. Op een andere pagina is het lijf onbewoonbaar verklaard.