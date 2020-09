Aan corona overleden Janus de Vries krijgt in Oisterwijk een moestuin met zijn naam

Janus de Vries, courantier en hoofdonder­wij­zer te Oisterwijk, op 86-jarige leeftijd overleden

26 maart OISTERWIJK - Op 86-jarige leeftijd is de prominente Oisterwijker Janus de Vries donderdagochtend vroeg overleden. Hij was vorige week met een dubbele longontsteking in het ziekenhuis opgenomen. Het coronavirus was daar debet aan.