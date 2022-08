Aan de Spoorlaan rinkelt de telefoon duizenden keren per jaar bij een crisis: ‘Het raakt me soms en dat mag ook’

Wie wordt de nieuwe eigenaar van het zwembad in Udenhout?

UDENHOUT - Hoe moet het verder met zwembad De Groene Wellen in Udenhout als eigenaar Kees Pepping er in 2024 mee stopt? Daarover is de exploitant nu met de gemeente Tilburg in gesprek. De Udenhoutse dorpsraad maakt zich zorgen over het voorbestaan van het bad.

1 augustus