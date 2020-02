Aan de warmtepomp? Doe het stap voor stap, zegt installateur in Tilburg

Agressieve Tilburger slaat agent in het gezicht

10:02 TILBURG - Een 47-jarige Tilburger gedroeg zich dinsdagavond erg agressief in een woonvoorziening in de wijk 't Zand. Hij maakte ruzie met bewoners en personeel en sloeg een agent in het gezicht. Daarna is hij met veel verzet aangehouden.