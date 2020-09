Aandenken aan Tilburgse bomenman Henk Kuiper

Tilburger Kuiper was bioloog en botanicus. Hij zette zich in voor het milieu en streed tegen de uitwassen van de consumptiemaatschappij. Zo woonde hij enig tijd in zijn zelfvoorzienende microsamenleving Huttonia. De Tilburger was een expert op het gebied van bomen en streed tevergeefs tegen het kappen van de legendarische linde op De Heuvel. Dat was in 1994.