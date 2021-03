Aangehouden man na moord Mozartflat Tilburg op vrije voeten, wel nog verdachte

Goirle wil woning sluiten na vondst hennep­gruis

24 maart GOIRLE - Zijn nagenoeg lege hennepzakken voldoende reden een woning en garage aan de Vendelierhof in Goirle voor drie maanden te sluiten? De eigenaresse van het huis en haar advocate vinden van niet en stapten naar de rechtbank, de gemeente denkt daar anders over. Die vermoedt dat het een distributiepunt is en sprake is van grootschalige drugshandel.