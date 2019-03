Aangenaam, mild en licht-zuur: Tilburg heeft het lekkerste kraanwater van Nederland

De verkiezing van het lekkerste kraanwater van Nederland werd dit jaar voor de tweede keer in de Beurs van Berlage in Amsterdam door KRNWTR georganiseerd. Niet eerder werden er uit zoveel verschillende plaatsen in Nederland waters geproefd. ,,Juist met het oog op Wereldwaterdag, vragen we meer aandacht voor de hoge kwaliteit van ons kraanwater. Het Nederlandse kraanwater is lokaal, duurzaam en gezond, waar we met recht trots op mogen zijn. Alle waters kregen een ruime voldoende en de meeste scoorden beter dan de dure mineraalwaters,” zegt Tom Niekamp van KRNWTR.