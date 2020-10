Aangepaste regeling grote projecten Tilburg moet nieuwe kostenoverschrijdingen voorkomen

Tilburgse docu zet punt achter periode voor eerste coronapa­tiën­ten: ‘Mijn vingers en lippen waren blauw’

25 oktober TILBURG - In het Peerke Donders Paviljoen ging zondagmiddag de documentaire 'Het is liefde waar het om draait' in première met als aanwezigen de hoofdrolspelers van de film die verhaalt over Tilburg in coronatijd. ,,Het is goed om erover te praten."