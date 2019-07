Aangespannen Dag Gilze in galop naar jubileum

Een groot aantal vrijwilligers zet zich in om van deze jubileumeditie een succes te maken. Ze zijn al vanaf half juni bezig om het traject schoon te maken en op te bouwen. ,,Wat onze Aangespannen Dag uniek maakt?” Kees Thielen, kartrekker van het evenement, hoeft niet lang na te denken. ,,Het is de gastvrije sfeer, echt op z’n Gils. Laagdrempelig. Het is volkomen veilig, omdat het publiek het parcours nergens hoeft over te steken. En we hebben van alles geregeld voor kleine kinderen, dus is het voor gezinnen aantrekkelijk om te bezoeken. Deelnemers komen daarom van heinde en verre. Uit heel Nederland, maar ook uit Vlaanderen, Wallonië, tot in Frankrijk. En uit Duitsland. We verwachten er meer dan honderdvijftig.”