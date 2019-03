Aangifte na lekken over kosten stadhuis Tilburg

Afscheids­tour­nee Ryan Palmen trekt verder door het Beekse land

17:36 HAGHORST - De afscheidstournee van burgemeester Ryan Palmen die per 1 april aanstaande in dienst treedt bij de gemeente Horst aan de Maas trekt nog steeds verder door de kernen van Hilvarenbeek. Na vorige week eerst in Baarschot onder andere een koe te hebben gemolken en een gedeelte van een muur te hebben gesloopt in Diessen stond maandagmiddag de kern Haghorst op het programma.