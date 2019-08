Aangifte tegen student die levende vis inslikt tijdens introweek in Tilburg

Tilburgse countryzan­ger Ruud Hermans (68) doet mee met The Voice Senior

22:30 TILBURG - De Tilburgse countryzanger Ruud Hermans (68) doet mee met het RTL-programma The Voice Senior. De zanger, die in 1975 een hit had met countryband The Tumbleweeds, was vrijdagavond te zien in de eerste aflevering van het nieuwe seizoen.