Aanhouding mishandeling in Tilburg leidt tot nog een arrestatie vanwege het slaan van een agent

Gezin probeert sluiting huis door gemeente te voorkomen: ‘We wilden alleen iemand helpen’

22 januari KAATSHEUVEL - Een gezin met twee jonge kinderen probeert via de rechter te voorkomen dat hun woning in Kaatsheuvel voor drie maanden op slot gaat. De gemeente Loon op Zand wilde het huis sluiten nadat er in de garage spullen voor een hennepkwekerij werden gevonden