Aanhoudingen na steekpartij zware kluif voor Tilburgse politie: ‘Dit slaat helemaal nergens meer op’

Elodie heeft lak aan al die hopeloos ouderwetse mannen. (En gelijk heeft ze)

6:51 Het was in Tilburg de week van de vrouwen. Het CDA krijgt er een vrouw als fractievoorzitter en zo staat er straks bij vijf van de elf partijen een dame aan het roer. PvdA en D66 maken zich ondertussen hard voor méér vrouwelijke straatnamen. Van de 824 naar mensen vernoemde straten in Tilburg dragen er namelijk slechts 68 de naam van een vrouw. Een schande vinden ze en zo is het maar net.