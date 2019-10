Aanleg Koningsoordlaan in Berkel-Enschot gaat laatste fase in

In totaal werden donderdag zeven leggers geplaatst van elk zo'n 22 meter lang en 20 ton zwaar. ,,Dit is de basis voor het wegdek. Hierop komen een aantal lagen en ten slotte het asfalt" vertelt hoofduitvoerder Jeroen van de Hoef namens de bouwer. ,,We brengen de afdeklaag asfalt nog aan, plaatsen verlichting en dragen dan de weg over aan de gemeente", weet Paul van Lent van hoofdaannemer Van Kessel.